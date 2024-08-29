Kocaeli Valisi Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk Milleti'nin yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanının adı olduğunu belirtti.

Hür yaşama kararlılığının tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Aktaş, aziz milletin bu zaferle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders verdiğini, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya kabul ettirdiğini ifade etti.