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        Kocaeli'de kayalıklara devrilen elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin deniz kenarındaki kayalıklara devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:08 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:16
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        Kocaeli'de kayalıklara devrilen elektrikli motosikletteki 3 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin deniz kenarındaki kayalıklara devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        D.T. idaresindeki 41 AUG 349 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, 4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu yan yolda yaklaşık 3 metreden deniz kenarındaki kayalıklara devrildi.

        Kazada, sürücü ile yanındaki E.A. yaralandı, motosikletteki ismi öğrenilemeyen kadın da denize düştü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Denize düşen kadın çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden kayalıkların üzerine çıkarıldı.

        Daha sonra itfaiyenin botuna alınan yaralı kadın, Altın Kemer Plajı'na getirildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Denizden çıkarılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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