Başiskele Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Başiskele Belediyesi, 15 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Solakoğlu, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ile spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Özlü, yaptığı konuşmada, spora amatör kaleci olarak başladığını, Kağıtspor'da profesyonel yöneticilik yaptığını belirterek, her zaman spor camiasının içerisinde ve destekçisi olduğunu kaydetti.