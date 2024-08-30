Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Türk bayrağıyla "zafer dalışı" yapıldı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağıyla "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:18 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Türk bayrağıyla "zafer dalışı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağıyla "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

        Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) tarafından ilçe sahilinde düzenlenen etkinlikte, dalışın ardından deniz yüzeyinde 10 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan 17 dalgıç, kıyı şeridinde bekleyenler tarafından alkışlandı.

        Dalgıçlar, taşıdıkları bayrağı vatandaşların desteğiyle marşlar eşliğinde karaya çıkardı.

        Etkinliğe, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        Porto Rikolu voleybolcunun ölümünde ‘kalp krizi’ şüphesi
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        Metrobüs kazası soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 8'e yükseldi
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        "İsrail vahşetini Batı Şeria'ya taşıdı"
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?

        Benzer Haberler

        Gebze'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Gebze'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı Karamürsel ve Gölcük'te kutlandı
        Büyük Zafer'in 102. yılı Karamürsel ve Gölcük'te kutlandı
        Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de ziyarete açıldı
        Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de ziyarete açıldı
        Arkadaşlarıyla çay içen işçinin vurularak öldürülmesinde 5 tutuklama
        Arkadaşlarıyla çay içen işçinin vurularak öldürülmesinde 5 tutuklama
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza verildi
        Karamürsel'de düzenlenen festivalde 9 bin balık ekmek dağıtıldı
        Karamürsel'de düzenlenen festivalde 9 bin balık ekmek dağıtıldı