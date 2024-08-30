Kocaeli'de Türk bayrağıyla "zafer dalışı" yapıldı

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) tarafından ilçe sahilinde düzenlenen etkinlikte, dalışın ardından deniz yüzeyinde 10 metre uzunluğunda Türk bayrağı açan 17 dalgıç, kıyı şeridinde bekleyenler tarafından alkışlandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir grup dalgıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağıyla "zafer dalışı" gerçekleştirdi.

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