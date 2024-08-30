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        Gebze'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:19 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:57
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        Gebze'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

        Mimar Sinan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde İstanbul yönüne giden M.A. idaresindeki 41 ACF 816 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki çöp konteynerine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen aracın sürücüsü M.A. yaralandı.

        Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde O.G'nin kullandığı 72 EE 089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü O.G, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri tarafından yapılan ölçümde alkollü olduğu belirlenen O.G'ye 6 bin 439 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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