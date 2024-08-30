Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 41 AT 790 plakalı ve 41 ET 452 plakalı otomobiller, Babaköy sapağında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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