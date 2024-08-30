Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm plajlarda 31 Ağustos ve 1 Eylül'de denize girmek yasaklandı.

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