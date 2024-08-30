Kocaeli'nin Kandıra sahilinde hafta sonu denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm plajlarda 31 Ağustos ve 1 Eylül'de denize girmek yasaklandı.
Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içinde denize girmeleri uyarısı yapıldı.
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