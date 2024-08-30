Kocaeli'de denizde kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor

Dalgıçların da destek verdiği çalışmalarda herhangi bir sonuç alınamazken, havanın kararması üzerine arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı.

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