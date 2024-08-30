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        Kocaeli Valiliği'nden "toplu taşıma araçlarındaki kart okuyuculara gelen mesajlar"a ilişkin açıklama:

        Kocaeli Valiliği, kentteki toplu taşıma araçlarında bulunan kart okuyucularına gelen mesajlara ilişkin çalışma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:35 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:35
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        Kocaeli Valiliği'nden "toplu taşıma araçlarındaki kart okuyuculara gelen mesajlar"a ilişkin açıklama:
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        Kocaeli Valiliği, kentteki toplu taşıma araçlarında bulunan kart okuyucularına gelen mesajlara ilişkin çalışma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına "değişik içerikli" mesajların geldiği bilgisi üzerine ivedi olarak Valilik koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kent Kart firması yetkililerinden oluşan kriz masası kurulduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Mesajların gerçeği yansıtmadığı, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik olduğu değerlendirilmekle birlikte konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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