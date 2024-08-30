Kocaeli Valiliği'nden "toplu taşıma araçlarındaki kart okuyuculara gelen mesajlar"a ilişkin açıklama:

Açıklamada, "Mesajların gerçeği yansıtmadığı, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik olduğu değerlendirilmekle birlikte konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte hizmet veren resmi ve özel toplu taşıma araçlarına "değişik içerikli" mesajların geldiği bilgisi üzerine ivedi olarak Valilik koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kent Kart firması yetkililerinden oluşan kriz masası kurulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.