Kocaeli'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnönü Mahallesi 1954 Sokak'ta Erhan V'ye ait gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 gecekonduya sıçradı.

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