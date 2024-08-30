Kocaeli'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında 5 gecekondudan 2'si kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde büyük çapta hasar oluştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında 5 gecekondudan 2'si kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde büyük çapta hasar oluştu.
İnönü Mahallesi 1954 Sokak'ta Erhan V'ye ait gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 gecekonduya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.
Yangında gecekondulardan 2'si kullanılamaz hale geldi, 3'ünde büyük çapta hasar oluştu.
Öte yandan yangına müdahale ederken elektrik akımına kapılan itfaiye eri, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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