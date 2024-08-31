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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:24
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        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde E.F. yönetimindeki 41 MA 7202 plakalı otomobil ile G.Ö. idaresindeki 34 DSJ 05 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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