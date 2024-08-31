Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde M.S. idaresindeki 34 FU 1194 plakalı otomobil, aynı yöne giden T.A. yönetimindeki Gürcistan plakalı tırla çarpıştı.

        Daha sonra savrulan hafif ticari araç, refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

        Kazada, arka yolcu kapısı kopan hafif ticari araçtan düşen sürücü M.S'nin eşi S.S. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Öte yandan, M.S. ve ailesinin fındık hasadı için gittikleri memleketleri Ordu'dan İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?
        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Mavigöl'ün cazibesi her geçen yıl artıyor
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Dünya'nın çekirdeğinde dev bir donut var"
        "Dünya'nın çekirdeğinde dev bir donut var"
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Japonya'da 40 bin kişi yalnız başına öldü
        Japonya'da 40 bin kişi yalnız başına öldü
        Balık eylülde yenir
        Balık eylülde yenir
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü
        Kocaeli'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü
        Kocaeli Valiliği'nden "toplu taşıma araçlarındaki kart okuyuculara gelen me...
        Kocaeli Valiliği'nden "toplu taşıma araçlarındaki kart okuyuculara gelen me...
        Tek katlı ev alev alev yandı
        Tek katlı ev alev alev yandı
        Kocaeli'de otobüslerde 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var'...
        Kocaeli'de otobüslerde 'Acilen yolcuları indirin canlı bomba tehlikesi var'...
        Kocaeli'de denizde kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor
        Kocaeli'de denizde kaybolan 17 yaşındaki genç aranıyor