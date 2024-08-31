MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başladı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ile MOTUL katkılarıyla TOSFED Körfez Pisti'nde düzenlenen organizasyona, 52 sporcu katılıyor.

Sporcuların, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından yarışlar yapıldı.

Şampiyonanın dördüncü ayağı, yarın koşulacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından sona erecek.