Kocaeli'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos’ta Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde Erdal K'nin (50) ateşli silah kullanılarak "kasten öldürülmesi" olayıyla ilgili zanlı Bedirhan K. (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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