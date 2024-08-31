Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:37 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos’ta Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde Erdal K'nin (50) ateşli silah kullanılarak "kasten öldürülmesi" olayıyla ilgili zanlı Bedirhan K. (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Karadere Caddesi'nde taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bedirhan K'nin pompalı tüfekle ateş açarak ağır yaraladığı Erdal K. kaldırıldığı hastanede ölmüş, zanlı Bedirhan K. ise polise teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray farkla yara sardı
        Galatasaray farkla yara sardı
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları

        Benzer Haberler

        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başlad...
        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de başlad...
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Kocaeli'de başladı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı Kocaeli'de başladı
        TIR'ın çarptığı hafif ticari araçtan düşüp yaralandı
        TIR'ın çarptığı hafif ticari araçtan düşüp yaralandı
        Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü
        Kocaeli'de çıkan yangında 5 gecekondu hasar gördü