Kocaeli ve Zonguldak'ta av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar için tören düzenlendi

Kocaeli ve Zonguldak'ta av yasağının bu gece yarısı sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için tören gerçekleştirildi.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde düzenlenen törende, balıkçılar, gece saat 00.00'da sona eren av yasağı öncesinde bir araya gelerek dualar etti.

Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yeni sezonun balıkçılara bereketli olmasını kazasız belasız bitirmelerini rabbimden niyaz ediyorum, inşallah geçtiğimiz yıllardan çok daha bereketli, kazasız belasız sezonu tamamlarlar." diye konuştu.

Vatandaşların doğal ve sağlıklı bir yiyeceği daha bol miktarda kavuşacak olmasının önemine dikkati çeken Özdemir, "Bu sezon işleriniz ne kadar güzel olursa vatandaşlarımız da o kadar ucuz ve o kadar da çok bu yiyeceğe kavuşmuş olacak. Sizlere bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İnşallah bu sezon diğer sezonlardan çok daha iyi olur umuduyla sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, burada yaptığı konuşmada, balıkçılığın ülke adına önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Özdemir, denizlerin temiz tutulmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Denizlerimizi hem her türlü atıktan, kirlilikten korumak hem de balıkçılığın sürdürülebilir olması için devletin koyduğu kurallara uymanız çok önemli. Yasal sınırlar içerisinde avcılık yapmanız balıkçılığın geleceği için çok önemli. Biz balıkçılarımızdan bunu istirham ediyoruz." diye konuştu.

Kentte 15 yıldır balıkçılık yapan Murat Bozkurt da yeni sezondan umutlu olduklarını dile getirerek, "Geçmiş senelerde fazla bir verim alamadık palamuttan ama palamut kendini gösterdi. İnşallah bu sene bol palamut bekliyoruz. Çinekop da olur inşallah. Bol, bereketli, kazasız bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.