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        Sezonun ilk avında Kocaelili balıkçıların ağına sardalya takıldı

        Av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 03:46 Güncelleme: 01.09.2024 - 04:13
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        Sezonun ilk avında Kocaelili balıkçıların ağına sardalya takıldı
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        Av yasağının kalkmasıyla "vira bismillah" diyen Kocaelili balıkçıların ağları, sardalyayla doldu.

        Karamürsel ilçesinde düzenlenen törenin ardından Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.

        Teknenin 25 kişilik mürettebatı, balıkla dolan ağları yaklaşık 2 saatte topladı.

        Balıkları tür ve büyüklüğüne göre ayırarak kasalara dolduran balıkçılar, 1000 kasa sardalyayı Yalova Dereağzı balık çıkarma noktasında kıyıya çıkarıp soğutuculu araçlarla Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.

        Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Marmara Denizi'nde ava devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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