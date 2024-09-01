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        Kocaeli'de ters yönde bulunan düğün konvoyundaki 28 araca cezai işlem

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ters yönde bulunan düğün konvoyu içerindeki 28 araca 19 bin 320 lira cezai işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:40
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        Kocaeli'de ters yönde bulunan düğün konvoyundaki 28 araca cezai işlem
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ters yönde bulunan düğün konvoyu içerindeki 28 araca 19 bin 320 lira cezai işlem yapıldı.

        Alınan bilgiye göre, dün Merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde ters yönden giden düğün konvoyundakiler ile alkollü olduğu öğrenilen S.Ş. (54) arasında tartışma çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin sakinleştirmeye çalışmasına rağmen, orada bulunmayan tartıştığı kişiler hakkında hakarette bulunarak taşkınlık yapan S.Ş, polis merkezine götürülerek hakkında 5326 sayılı kanunun 35. maddesi "sarhoş olarak kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan 977 lira idari cezai işlem yapıldı.

        Caddede ters yönde bulunan düğün konvoyu içerindeki 28 araca da Karayolları Trafik Kanunu 47-1/C maddesi "trafik işaret ve levhalara uymamaktan" 19 bin 320 lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "düğün başsavcının kızının düğünü" ve "konvoydaki bir kişinin damadın babasının savcı olduğunu söylediği" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

        Bu arada asılsız haberi yayanlar hakkında, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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