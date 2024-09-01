Kocaeli'de ters yönde bulunan düğün konvoyundaki 28 araca cezai işlem

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ters yönde bulunan düğün konvoyu içerindeki 28 araca 19 bin 320 lira cezai işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde ters yönden giden düğün konvoyundakiler ile alkollü olduğu öğrenilen S.Ş. (54) arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sakinleştirmeye çalışmasına rağmen, orada bulunmayan tartıştığı kişiler hakkında hakarette bulunarak taşkınlık yapan S.Ş, polis merkezine götürülerek hakkında 5326 sayılı kanunun 35. maddesi "sarhoş olarak kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan 977 lira idari cezai işlem yapıldı.