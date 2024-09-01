Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi mevkisi İstanbul yönünde seyreden, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 35 GD 0142, 26 NY 939, 34 GJA 102 ve AIC ES 511 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza mahalline sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza yüzünden tek şeridi ulaşıma kapanan yolda araç yoğunluğu oluştu.
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