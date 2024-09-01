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        Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:03
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        Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Yenimahalle Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. D-100 kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş yerlerindeki suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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