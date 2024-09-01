Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yenimahalle Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. D-100 kara yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş yerlerindeki suyun tahliyesi için çalışma yaptı.
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