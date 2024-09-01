Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Taner Y'nin kullandığı 41 DR 595 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti İbrikdere Mahallesi mevkisindeki kavşakta Hasan T. idaresindeki 81 AR 585 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Hasan T. ile araçtaki Emine T. ve diğer otomobildeki Çağla Y. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emine T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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