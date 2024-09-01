MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de sona erdi
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.
Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ile MOTUL'un katkılarıyla TOSFED Körfez Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, 52 sporcu micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele etti.
Dün başlayan yarışlarda micro kategorisinde Zayn Sofuoğlu birinci, Enes Hakkı Yeten ikinci, Bulut Tırınk üçüncü olurken, mini kategorisinde Can Özler birinciliği, Ali Sururi Akgün ikinciliği, Süleyman Cem Karakömür ise üçüncülüğü elde etti.
Junior kategorisinde ilk 3 sıra Turhan Erin Ünlüdoğan, Oğuz Aydoğan, Zeynep Büyükpınar'tan oluşurken, senior kategorisinde de Eyüp Yağız Tekşan birinci, Onur Müldür ikinci, Kerim Sulyak üçüncü oldu. Master kategorisinin ilk 3 sırasında ise İlyas Vurgeç, Barış Karadeniz, Murathan Gür yer aldı.
Kadınlarda junior kategorisinde de birinci Zeynep Büyükpınar olurken, senior kadınlarda Leyla Sulyak birinciliği, Zeynep Çukurova ikinciliği elde etti.
Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.