MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Kocaeli'de sona erdi

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları, Kocaeli'de yapıldı.

Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ile MOTUL'un katkılarıyla TOSFED Körfez Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, 52 sporcu micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde mücadele etti.

Dün başlayan yarışlarda micro kategorisinde Zayn Sofuoğlu birinci, Enes Hakkı Yeten ikinci, Bulut Tırınk üçüncü olurken, mini kategorisinde Can Özler birinciliği, Ali Sururi Akgün ikinciliği, Süleyman Cem Karakömür ise üçüncülüğü elde etti.