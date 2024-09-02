Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uyum haftası için ders zili çaldı

Düzce'de de anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, aileleriyle kayıtlarını yaptırdıkları okulun bahçesinde sıraya girdi.

Öğrenciler ile veliler, daha sonra okul binalarına alındı. Öğretmenleriyle sınıflara giren minik öğrenciler, okula başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası kapsamında ilk ders zili çaldı.

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