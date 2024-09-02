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        Kocaeli'de geçen ay 566 düzensiz göçmen yakalandı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte ağustos ayında düzenlenen 17 operasyonda 566 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:49
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        Kocaeli'de geçen ay 566 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kentte ağustos ayında düzenlenen 17 operasyonda 566 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

        Aktaş, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ağustos ayında emniyet ve jandarmanın terör örgütlerine yönelik 20 operasyon düzenlediğini, bu operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 10 zanlının da adli kontrol şartıyla salıverildiğini aktardı.

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin sürdüğüne değinen Aktaş, "Göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarda 17 operasyon yapılmış, 19 organizatör yakalanmıştır. Bu organizatörlerden de 10'u tutuklanmış, 4 organizatör de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda 566 düzensiz göçmen yakalanmıştır." dedi.

        Aktaş, narkotik suçlara yönelik emniyet ve jandarmanın düzenlediği 679 operasyonda yakalanan 860 şüpheliden 79'unun tutuklandığını, 30'unun adli kontrol şartıyla salıverildiğini belirtti.

        Kentte mali suçlara yönelik gerçekleştirilen 10 operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığını ve 1 mali suç çetesinin çökertildiğini kaydeden Aktaş, ağustos ayında 5 bin 417 asayiş olayının meydana geldiğini, bu kapsamda 1676 zanlının yakalandığını söyledi.

        Aktaş, yakalananlardan 281'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bilgisini paylaşarak, vatandaşların bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden yanıltılmaması, dolandırılmaması için kolluk kuvvetlerinin çalışmalar yürüttüğünü de anlattı.

        Emniyetin 4 ve jandarmanın da 1 olmak üzere toplam 5 bilişim ve ödeme sistemleri operasyonu düzenlediğini bildiren Aktaş, "Bunlardan terör iltisakı olan 25 hesap üzerinde çalışma yapılmış, 4 kişi tespit edilmiştir. Toplamda da çalışma yapılan sosyal medya hesap sayısı 217'dir. Ağustos ayı içerisinde 707 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan emniyet bölgesinde hastanede 9 kişi vefat etmiş olup, jandarma bölgesinde de 1 kişi hastanede vefat etmiştir. Hastanede vefat eden vatandaş sayısı toplam 10'dur. Toplamda 960 vatandaşımız da bu trafik kazaları sonucu yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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