GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikameti, karayolları ekibinin yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak açıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek Bartu Sokak ile otoyol arasındaki şarampole devrildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri tankere köpükle müdahale etti.

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