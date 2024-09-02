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        Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:46
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        Kocaeli'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.B, tabancayla yaralandığını belirterek Mimarsinan Mahallesi Körfez Belediyesi önüne ambulans talep etti.

        Ambulansın ulaşmasının ardından 41 YF 772 plakalı otomobille getirilen A.B, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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