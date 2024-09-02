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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de çeşitli miktarlarla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 19:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:28
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de çeşitli miktarlarla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce Derince, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların üstleri ile adresleri ve bir araçta yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram esrar, 43 kenevir bitkisi, 2 tabanca, 5 mermi ile uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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