Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de çeşitli miktarlarla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'de çeşitli miktarlarla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce Derince, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların üstleri ile adresleri ve bir araçta yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram esrar, 43 kenevir bitkisi, 2 tabanca, 5 mermi ile uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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