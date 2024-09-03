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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 02:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 02:33
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        Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde M.D. ile E.C, araçlarıyla kırmızı ışıkta durdukları sırada orada bulunan S.Y, B.Y. ve B.C'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.Y, B.Y. ve B.C. ile E.C. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Gebze Fatih Devlet ile Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Polis, olay yerinde şüpheli M.D'yi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Olay nedeniyle caddede bir süre kapanan ulaşım, temizlik işlemleriyle aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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