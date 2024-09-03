Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, ormanlık alanda tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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