Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, ormanlık alanda tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyonda, izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Olay yerinde yapılan aramada, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.