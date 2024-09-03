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        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde geçen hafta 184 kişi boğulmaktan kurtarıldı

        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 184 kişinin yardımına koştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:43
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        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde geçen hafta 184 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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        Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 184 kişinin yardımına koştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

        Cankurtaranlar Cebeci'de 64, Kovanağzı'nda 43, Kumcağız'da 16, Kerpe'de 5, Sarısu'da 6, Seyrek'te 6, Bağırganlı'da 5, Karamürsel'de 2 ve Miço koyunda 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Ekipler ayrıca, 17 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verdi.

        KOSKEM ekipleri, görev yapmaya başladıkları 15 Haziran'dan bugüne kadar boğulma tehlikesi geçiren 2 bin 194 kişiye müdahale etti.

        - Sakarya'da cankurtaranlar 35 kişiye "can simidi" oldu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran ekipleri, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 35 kişiye müdahale etti.

        Kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan cankurtaranlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için çalışıyor.

        Toplamda 45 kulede jet ski, ATV, arazi araçları ve 72 personelle hizmet veren cankurtaranlar, geçen hafta dalga ve rip akıntıları nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 35 kişinin yardımına koştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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