Kocaeli ve Sakarya sahillerinde geçen hafta 184 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Toplamda 45 kulede jet ski, ATV, arazi araçları ve 72 personelle hizmet veren cankurtaranlar, geçen hafta dalga ve rip akıntıları nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 35 kişinin yardımına koştu.

Kentin kuzeyindeki 53 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan cankurtaranlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliği için çalışıyor.

KOSKEM ekipleri, görev yapmaya başladıkları 15 Haziran'dan bugüne kadar boğulma tehlikesi geçiren 2 bin 194 kişiye müdahale etti.

Ekipler ayrıca, 17 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

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