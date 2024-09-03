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        Kocaeli'de dereye 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:46 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:50
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        Kocaeli'de dereye 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Servetiye Mahallesi'ndeki bir alabalık çiftliğinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehirdeki derelerde su kalitesinin kontrol edilmesi ve kirletici unsurların ortamdan uzaklaştırılmasıyla ilgili sayısız çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Bu gayretlerin bir uzantısı olarak İzmit Körfezi'nde geçekleştirdikleri balık bırakma çalışmasını derelere de taşımak istediklerini belirten Büyükakın, küresel ısınmanın sebep olduğu su kaynaklarındaki azalmanın akarsularda balık popülasyonunun azalmasına neden olduğunu kaydetti.

        Büyükakın, yürüttükleri çalışma kapsamında bölgedeki derelerden alınan anaç balıkların yumurtalarının sağıldığını anlatarak, "Balıklar çiftliklerde üretildi. Dereye salınabilir büyüklüğe geldi. Bugün de salım işleminin bir kısmı gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

        İleride diğer derelere de kırmızı benekli alabalık bırakılacağına dikkati çeken Büyükakın, "Bugün sadece bir başlangıç programı oldu. Yakın zamanda inşallah bölgedeki alabalık popülasyonunun artacağını ümit ediyoruz." dedi.

        Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de çocukluğunun geçtiği Başiskele'deki derelerde geçmişte balık popülasyonunun yüksek olduğunu, elleriyle çok balık tuttuklarını anlattı.

        Kontrolsüz avcılık nedeniyle zaman içinde popülasyonun düştüğüne işaret eden Özlü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla derenin geçmişteki zengin günlerine kavuşacağını ifade etti.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler ise Abant Alabalık Üretim Tesislerinde yaklaşık 600 bin civarında yıllık üretim kapasitelerinin bulunduğunu, balıkları popülasyonun azaldığı derelere bıraktıklarını aktardı.

        Başiskele'deki derelerden aldıkları anaç balıkların sağımını yaptıklarını, yavruların salma noktasına geldiğini ifade eden Gözler, bu yavruları gelecek 6 yıl boyunca bırakarak derelerdeki popülasyonu artıracaklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından 8 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu Kirazdere'ye bırakıldı.

        Programa, MHP İl Başkanı Mehmet Nuri Demirbaş, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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