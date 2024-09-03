Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 173 suç kaydı ve 60 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 173 suç kaydı ve 60 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:23 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 173 suç kaydı ve 60 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de hakkında 173 suç kaydı ve 60 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, hakkında 173 suç kaydı ile 60 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 113 bin 820 lira para cezası bulunan V.K'yi (45) düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den ortak açıklama
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Rusya'ın silahlanmasını eleştirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Nazmiye Muratlı, Paralimpik üçüncüsü!
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kasım Gülpınar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Galatasaray Osimhen transferini açıkladı!
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Telefondaki sese kandı! 15 milyon değerindeydi 5 milyona sattı: "Hanımla ben hipnoz olduk"
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Mario'nun lisansı çıkarıldı!
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        Ünlü İngiliz oyuncu İstanbul'da
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        "M çiçeği, yeni Kovid değil"
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşire öldürüldü mü intihar mı etti? Serbest bırakılan eşinin ifadesi ortaya çıktı
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'deki tarihi su sarnıcının restorasyonu tamamlandı
        Kocaeli'deki tarihi su sarnıcının restorasyonu tamamlandı
        Kocaeli'deki cinayet davasında 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı
        Kocaeli'deki cinayet davasında 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı
        Kocaeli'den kısa kısa
        Kocaeli'den kısa kısa
        Eski eşini öldürüp, kendisi de oğluyla arbedede yaralanan şüpheli tedavisi...
        Eski eşini öldürüp, kendisi de oğluyla arbedede yaralanan şüpheli tedavisi...
        Otobüslere 'Canlı bomba var' mesajı gönderen 2 kişi yakalandı
        Otobüslere 'Canlı bomba var' mesajı gönderen 2 kişi yakalandı
        İş insanının öldürülüp asitte eritilmesinde 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbe...
        İş insanının öldürülüp asitte eritilmesinde 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbe...