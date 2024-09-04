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        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:22 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:22
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        Kocaeli'den kısa kısa
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        Kocaeli'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Çayırova ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangın nedeniyle apartmanın üst katındaki ev ve çatıda hasar oluştu.

        - Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Gebze ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Mehmet K. idaresindeki 41 APG 814 plakalı motosiklet, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi 2403. Sokak'tan caddeye çıkmaya çalışan Resul K. yönetimindeki 06 BP 5807 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kocaeli Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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