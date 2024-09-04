Kocaeli'den kısa kısa
Kocaeli'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Çayırova ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle apartmanın üst katındaki ev ve çatıda hasar oluştu.
- Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Gebze ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Mehmet K. idaresindeki 41 APG 814 plakalı motosiklet, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi 2403. Sokak'tan caddeye çıkmaya çalışan Resul K. yönetimindeki 06 BP 5807 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kocaeli Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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