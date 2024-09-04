Kocaeli'deki cinayet davasında 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki oto yıkamacıda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada mütalaa veren iddia makamı, 3 sanığın 12 yıldan 45 yıl 9 aya kadar değişen oranda hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y, maktul Abdürrahim Bozboğa'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık M.A.U. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık M.A.U'nun işlettiği içkili restoranda kasa görevlisi olarak çalışan ve tanık olarak dinlenilen Y.E, maktul Bozboğa'nın olay günü saat 22.00 sıralarında mekana geldiğini ve kadın garsonla oturduğunu, durumu fark edince de işinin başına dönmesi için garsonu uyardığını söyledi.

Aralarında hiçbir tartışma yaşanmadığını ancak daha sonra yanına gelen maktulün birden kendisine tokat attığını ileri süren Y.E, bunun üzerine erkek garsonların Bozboğa'yı dışarı çıkardığını anlattı. Yediği tokat nedeniyle dişi kanadığı için hastaneye gittiğini aktaran Y.E, "Geç vakitte iş yerine geri geldim. Mekan kapanmış, garsonlar içeride oturuyordu. Bir anda M.A.U. içeri girdi. Üzerinde kan vardı." dedi. Y.E, neler yaşandığını sorduğu M.A.U'nun, "oto yıkama dükkanına gittiğinde Bozboğa'nın kendisine sopayla vurduğunu ve silah çektiğini" anlattığını kaydetti.

M.A.U'nun Bozboğa'nın yanına gittiğini hastaneden dönünce öğrendiğini söyleyen Y.E, kardeşini tanıdığı için kendisine tokat atan maktulden şikayetçi olmadığını ifade etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık M.A.U'ya "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis verilmesini talep etti. U.S. ve S.Y'nin, maktul Bozboğa'nın, sanık M.A.U'ya yönelik "kasten yaralama, cep telefonunun alınması ve özgürlüğünün kısıtlanması eylemlerine katıldıklarının" anlaşıldığını aktaran iddia makamı, iki sanığın, "silahla nitelikli yaralama", "birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla birden fazla kişiyle iş yerinde geceleyin yağma" suçlarından ayrı ayrı 18 yıl 3 aydan 45 yıl 9 aya kadar hapse mahkum edilmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi. - Olay Gölcük ilçesinde 7 Haziran 2023'te Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkamacıya gelen M.A.U. ile Abdürrahim Bozboğa arasında kavga çıkmış, Bozboğa'yı bıçakla yaralayan M.A.U. olay yerinden kaçmıştı. Bozboğa olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.U, U.S, S.Y, Ö.S. ve Y.E. polislerce gözaltına alınmıştı. M.A.U, tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.