Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ferdi E. (24) Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürüdüğü sırada yoldan geçen taksiden açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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