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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 21:41 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:49
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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

        Ferdi E. (24) Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde yürüdüğü sırada yoldan geçen taksiden açılan ateş sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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