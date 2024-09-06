Kocaeli'de fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli ile fuhuş yaptığı tespit edilen kadın yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçu ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu kadınları fuhuş amaçlı konaklama tesisleri ve ikametlere götüren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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