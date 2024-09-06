Karamürsel'de Halk Sağlığı Haftası yürüyüşü düzenlendi

Daha sonra vatandaşlara broşür ve kitapçık dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Karamürsel ilçesi sahilinde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla sağlıklı yaşama dikkat çekti.

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