Karamürsel'de Halk Sağlığı Haftası yürüyüşü düzenlendi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Karamürsel ilçesi sahilinde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla sağlıklı yaşama dikkat çekti.
Yürüyüşün ardından açılan stantta, vatandaşlar sağlıklı yaşam, kanser tarama, bulaşıcı hastalıklar, ruh sağlığı, tütün ve bağımlılık konularında bilgilendirildi.
Daha sonra vatandaşlara broşür ve kitapçık dağıtıldı.
Programa, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, eşi Sedef İnan, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, eşi Buket Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, Karamürsel İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı ve vatandaşlar katıldı.
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