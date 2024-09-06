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        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:16
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        Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün bir iş yerinden 1 milyon lira değerinde Türk Lirası, döviz ve altın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheli G.S. dün Kocaeli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada çalınan para ve altınlar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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