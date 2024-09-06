Kocaeli'de tabancayla eşini öldüren kişi intihar etti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde karısını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Değirmendere Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden emekli astsubay E.C. (71), bilinmeyen nedenle eşi D.C'ye (67) tabancayla ateş etti.
E.C, ardından aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde E.C. ve D.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.