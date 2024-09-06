Kocaeli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçenin Kırsal Tahtalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Bursa ve Sakarya orman bölge müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
2 helikopterin destek verdiği yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.