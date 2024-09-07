"21. İmam Hatipliler Kurultayı" Kocaeli'de başladı

Kocaeli'de düzenlenen "21. İmam Hatipliler Kurultayı", Türkiye genelindeki imam hatip derneklerinin katılımıyla başladı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultayda, Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra kurultayın tarihini anlatan "Bizim Hikayemiz" isimli belgesel izlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açılış konuşmasında, böylesine nitelikli topluluğa ve toplantıya ev sahipliği yapmanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

Yıllarca üniversitede görev yapmış biri olarak en çok "niçin" sorusunu sevdiğine değinen Büyükakın, "kim", "ne zaman", "nerede" gibi soruların bilmeyle alakalı olduğunu ancak "niçin" sorusunun kendilerini maksatla, marifetle ve hikmetle bağladığını anlattı. Büyükakın, tek başına bilmenin, marifetten ve hikmetten yoksun bilmenin bir anlam ifade etmediğini, o zaman insanoğlunun rotasını kaybettiğini vurgulayarak, "Bunun hikayesini Batı'nın hikayesiyle biliyoruz hepimiz. Bir medeniyet inşa ediyorsunuz. Sadece bilme üzerine kurulu bir medeniyet inşa ettiğinizde beraberinde insanlığın hüsranına sebep olacak sorunları da getirmiş oluyorsunuz. Bugün dünyanın kanayan yerleri, dünyanın kaybolan vicdanı aslında belki de hikmetin ve marifetin tamamen unutulduğu aydınlanmanın bir sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

En başta felsefeyle bağlantı yanlış kurulduğunda, hikmetten kopulduğunda inşa edilen dünyanın insanlar için "modern birer hapishane" olduğunu dile getiren Büyükakın, şöyle konuştu: "Çünkü önce aklınız hapsoluyor. Aklı hapisten kurtarmanın belki en önemli başlangıç noktası da 'niçin' sorusuyla doğru irtibat sağlamak. 'Niçin' sorusuyla doğru irtibat sağladığınızda maksattan gözünüzü kaçırmamış, orayla irtibatınızı koparmamış oluyorsunuz. Belki de bu kurultayların bize sağlayacağı en büyük katkı bu olacak. O zaman diğer soruların da eksik kalan yanlarını anlamış olacaksınız. ÖNDER'in düzenlemiş olduğu toplantılar, bu neslin yaşadığı sıkıntılardan, sonrasında yaşanmaması için yapılması gerekenlerden, daha iyi olması için neler yapmamız gerektiğinden bahsedecek ama maksatla bağınızı kopardığınızda belki de önemli meselelerden birini kaçırmış oluyorsunuz. Masaya yatırdığınız meseleler sadece bir grubun meseleleri mi, sadece imam hatip neslinin meselesi mi yoksa insanlığın meselesi mi bunu da bir daha sormak lazım."

Sadece imam hatibe giden öğrencilerin meselelerini hallettiklerinde birçok sorunun yine halledilmeden kalacağının da apaçık ortada olduğunu ifade eden Büyükakın, yeni kalmak, her dem yeniden doğmak için de marifet, hikmet ve bilginin birlikte olduğu doğru sac ayağı üzerine oturmak gerektiğinin altını çizdi. - "Bu birliktelik, hem Türkiye hem de insanlık için büyük önem taşıyor" ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, her yıl olduğu gibi geçmişten aldıkları güçle geleceği inşa etmek için bir araya geldiklerini, önemli başlıkları konuşacaklarını, önemli kararlar alacaklarını ve kardeşliklerini pekiştireceklerini söyledi.

Bu birlikteliğin hem imam hatip camiası hem Türkiye hem de insanlık için büyük önem ve anlam taşıdığını vurgulayan Ceylan, ümmetin ve insanlığın umudu, herkesin umut bağladığı bir ülkenin evlatları olarak dünyanın içerisinde bulunduğu küresel krizlere, savaşlara, katliamlara, büyük acılara karşı çözümü yine imam hatip camiasında arayacaklarını kaydetti. Ceylan, "İmam hatipler maddi ve manevi topyekun kalkınma hamlesinin işaret fişeği olmuştur. Türkiye'ye en az maliyetle en yüksek katma değeri oluşturan okullarımız olmuşlardır." dedi.

Bugün katsayıları, başörtü zulmünü, engellemeleri geride bıraktıklarına dikkati çeken Ceylan, şöyle devam etti: "Bilimde, teknolojide, fende, kültür sanatta, sporda, gıpta edilecek başarılara imza atıyoruz. Ancak bu başarılarla yetinmek imam hatip nesline yakışmaz. Bizler sadece ülkemiz için değil, bugün dünyanın çıkmaza girdiği bir dönemde yeniden umut ışığı olmak, yeniden ümidi yeşertmek için çok çalışmak, çok mücadele etmek zorundayız. İnanıyoruz ki, imam hatip gençliği nasıl ki Türkiye'nin ilk yüzyılını ihya ve inşa ettiyse, yeni yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'nı da ihya ve inşa edecek kadrolar yine bu okullardan çıkacaktır."

- "Bu kutlu mücadeleye katkı sunanları desteklemekten vazgeçmeyeceğiz" Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Başkanı Mehmet Erenoğlu da bütün mesuliyet bilinçlerinin özünde, meşalesini tenkide değil tebliğe yakanların derdiyle dertlenmek, gayret edenlerin dirayetine destek vermek olduğunu dile getirdi. Dostuna, kardeşine, büyüğüne, önderine, liderine umut verip ahitlerine sadakatle bağlı onların akıbetinin okçular cephesinde sebatla bekleyenlerin akıbetleri kadar şanlı ve hatırlanmaya değer olacağını anlatan Erenoğlu, "Harcını iman lezzetiyle karıp, hikmet tuğlasıyla kozasını örenlerin, hikayesini kendi değerleriyle kuranların yanında olacağız. Pergel misali bir ayağını bu topraklara çivileyip diğer ayağıyla ufukları gezenlerin mücadelesine omuz vermekten asla geri durmayacağız." ifadesini kullandı.

Erenoğlu, siyasi atmosferden kültürel hayata, askeri alandan bilimsel başarılara kadar hemen her alanda kutlu mücadelelerine katkı sunanları koşullar ne olursa olsun sadakatle desteklemekten vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen birinci oturumda, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, "İmam Hatip Ruhu", Din Öğrenimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise "İmam Hatiplerin Bugünü" başlıklı konuşma yaptı. Oturum, Prof. Dr. Nurullah Genç'in gerçekleştirdiği konferansın ardından sona erdi.