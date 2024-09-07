Kocaeli'de tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Sultanorhan Mahallesi mevkisinde Y.Ç. yönetimindeki 34 LZ 0127 plakalı kamyon, E.K. idaresindeki 34 BOE 705 plakalı tıra çarptı.
Kazada kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan kamyon sürücüsü Y.Ç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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