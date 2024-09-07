Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Abdullah Y. (70) idaresindeki 34 Z 0830 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Tavşancıl mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil demir bariyere saplandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden itfaiye erlerince kurtarılan yaralılar Abdullah Y, Turgay Y. ve Firdes Y, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücü Abdullah Y, Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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