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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu: (1)

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yollar, köprüler, hastaneler, konutlar, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide, savunmada, ticarette ülkemizi katbekat büyüttük. Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık. Türkiye'yi dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Gücünü, itibarını artırdık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 07.09.2024 - 16:33
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu: (1)
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yollar, köprüler, hastaneler, konutlar, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide, savunmada, ticarette ülkemizi katbekat büyüttük. Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık. Türkiye'yi dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Gücünü, itibarını artırdık." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'ndaki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

        Ülkenin dört bir yanındaki imam hatiplilere de selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, "Bir imam hatip mezunu olarak 21. İmam Hatipliler Kurultayı vesilesiyle imam hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Dostluğun, dayanışmanın hakim olduğu muazzam bir atmosferde sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabb'ime sonsuz hamdediyorum." diye konuştu.

        Önder İmam Hatipliler Derneğine, yöneticilerine ve ÖNDER mensuplarına kurultayı tertip ettikleri için şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, ülkenin 81 ilinden kurultaya katılanları da yürekten selamladığını dile getirdi.

        Erdoğan, bu buluşma vesilesiyle imam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen başta merhum Tevfik İleri olmak üzere ahirete irtihal eden büyükleri, hocaları ve imam hatip mensuplarını rahmetle yad ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "İmam hatip davasının çilesini omuzlamış nice isimsiz kahraman var. Bu büyük çınarın bugünlere gelmesinde emeği, fedakarlığı olan nice vakıf erbabımız var. Canıyla, malıyla ve ruhuyla kendisini bu davaya adayan öğretmenlerimiz var. Bir gencin elinden daha tutmak, bir gencimize daha ulaşmak için ter döken nice gönül insanımız var. Türkiye'den ve dünyadan imam hatiplerin kurulması, yaşaması için varını yoğunu seferber etmiş nice hayırseverimiz var. Rabb'im o güzel insanların hepsinden razı olsun. Vefat edenlerin mekanı inşallah cennet olsun."

        - "Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 22 yılda genel başkan, milletvekili, başbakan ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak milletin verdiği yetki ve sorumlulukla, yol arkadaşlarıyla Türkiye'ye hizmet ettiklerini ve aziz millete hizmetkar olmanın gurur ve şerefini taşıdıklarını kaydetti.

        Ülke için 22 yılda çok eserler vücuda getirdiklerini, çok hizmetler ürettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Yollar, köprüler, hastaneler, konutlar, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide, savunmada, ticarette ülkemizi katbekat büyüttük. Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık. Kırılmaz denilen rekorları hamdolsun kırdık. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, ticarette, iç güvenlikte, dış güvenlikte aklınıza gelebilecek her alanda Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Türkiye'yi dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Gücünü, itibarını artırdık. Şunu burada açık yüreklilikle söylemek isterim. Tabii ki bunların tamamı önemlidir, kıymetlidir. Bizim için şeref payesidir. Bunların hiçbiri bizim mücadelemizin asıl gayesi değildir. Şahsen benim için geçmişten bugüne gelen bugünden son nefesime kadar üzerinde taşıyacağım, hatta Rabb'imin huzurunda bile inşallah bana şahitlik edecek bir makamım bir rütbem bir sıfatım var. O da imam hatipli olmaktır."

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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