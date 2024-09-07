Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yollar, köprüler, hastaneler, konutlar, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide, savunmada, ticarette ülkemizi katbekat büyüttük. Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık. Türkiye'yi dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik. Gücünü, itibarını artırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'ndaki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Ülkenin dört bir yanındaki imam hatiplilere de selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, "Bir imam hatip mezunu olarak 21. İmam Hatipliler Kurultayı vesilesiyle imam hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Dostluğun, dayanışmanın hakim olduğu muazzam bir atmosferde sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Gönüllerimizi buluşturan Rabb'ime sonsuz hamdediyorum." diye konuştu.

Önder İmam Hatipliler Derneğine, yöneticilerine ve ÖNDER mensuplarına kurultayı tertip ettikleri için şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, ülkenin 81 ilinden kurultaya katılanları da yürekten selamladığını dile getirdi.

Erdoğan, bu buluşma vesilesiyle imam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen başta merhum Tevfik İleri olmak üzere ahirete irtihal eden büyükleri, hocaları ve imam hatip mensuplarını rahmetle yad ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İmam hatip davasının çilesini omuzlamış nice isimsiz kahraman var. Bu büyük çınarın bugünlere gelmesinde emeği, fedakarlığı olan nice vakıf erbabımız var. Canıyla, malıyla ve ruhuyla kendisini bu davaya adayan öğretmenlerimiz var. Bir gencin elinden daha tutmak, bir gencimize daha ulaşmak için ter döken nice gönül insanımız var. Türkiye'den ve dünyadan imam hatiplerin kurulması, yaşaması için varını yoğunu seferber etmiş nice hayırseverimiz var. Rabb'im o güzel insanların hepsinden razı olsun. Vefat edenlerin mekanı inşallah cennet olsun."