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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu: (4)

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 07.09.2024 - 17:27
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu: (4)
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek." dedi.

        Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Suriye'den Irak'a Libya'dan Somali, Katar ve Kosova'ya kadar görev üstlendiği her yerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarıyla, caydırıcılığıyla ve disipliniyle göz doldurduğunu söyledi.

        Kökleriyle bağı güçlendikçe daha da güçlenen bir ordunun olduğunu belirten Erdoğan, "Bu ordu milletin ordusudur. Bu ordu milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur. Bu ordu milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun, kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ordunun tekrar yıpratılmasına izin vermeyeceklerinin çok net bilinmesini istediğini dile getirerek, "Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Harp Okulları birincilerinin 3 kız öğrenci olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Ve bakıyorsun 3 tane birinci olan kızımız var. Ve bu kızlarımızdan birisinin ismi İkra. 3 kardeş, adı İkra. Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi, onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimizi yaptık. Ve bu konuda Kara Kuvvetleriyle görüşmelerimizi yaptık, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde buna zarar verecek bir durumu görmezden gelmez, demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız. Bir peygamber ocağı olarak tarih boyunca büyük zaferlere imza atan ordumuz, aynı şekilde peygamber ocağı olarak görünen, dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

        - "Yarın biz olmayacağız ama bu dava var olacak"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin bir sahnesinde görev ve yetki aldıklarının, üzerlerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin mücadelesini verdiklerinin altını çizdi.

        Bunun uzun soluklu bir mücadele, uzun soluklu bir yürüyüş olduğuna değinen Erdoğan, "Dün biz yokken bu dava vardı. Yarın biz olmayacağız ama bu dava var olacak. Bayrağı sizler teslim alacaksınız. Sizler imam hatiplisiniz, sizin omzunuzda ağır bir yük var. Her birinizin omuzlarınızdaki yükün, sırtınızdaki sorumluluğun farkında olacağına yürekten inanıyorum. Büyüklerimiz kurdular, biz yaşattık ve büyüttük. Bizden sonra emaneti sizler geleceğe taşıyacaksınız. Yolunuz uzun, vazifeniz çetin. Ama unutmayın, Allah sizlerle beraberdir. Her hayırlı işinizde Allah sizinledir, bizimledir." sözlerini sarf etti.

        Merhum şair ve mütefekkir Ali Ulvi Kurucu'nun, imam hatipliler nesli için yazdığı mısralarla programa veda etmek istediğini aktaran Erdoğan, "Ey ömrünü bir gayeye vakfeyleyen insan / Göğsündeki imanına mazi bile hayran / Tebrik ediyor bak seni mabetler, ezanlar / Ey hak yolunun yolcusu, kurban sana canlar / Oldukça o yüksek idealler sana hakim / Sarsılmayan imanına zincir vuracak kim / Alkışlıyor iclalini göklerde melekler / Atide nesiller senin irşadını bekler / Ey şanlı emel kaynağı nur çehreli yıldız / Ruhundan kopan fırtınalar senden alırız hız." dizelerini okudu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olmasını diledi.

        - Programdan notlar

        Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bazı davetliler katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada salondaki kalabalık telefonlarının ışıklarını açarak, "Bir sabah gelecek kardan aydınlık" bestesini seslendirdi.

        Yeni dönem şiarının tanıtım videosu izletilen programda, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan konuştu.

        Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar klasik yay müsabakalarında çeyrek finale kadar yükselen milli okçu Elif Berra Gökkır'a hediye takdim etti.

        Programda, ÖNDER Genel Başkanı Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hat tablosu hediye etti.

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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