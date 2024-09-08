Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu alan belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu alan belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden Sinan Y. idaresindeki 41 ARE 096 plakalı otomobil, Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak, durakta yolcu alan 41 BR 278 ve 41 BR 241 plakalı belediye otobüslerine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

        Sürücü ile araçta bulunan Abdullah Kurmaz, Bayram Yiğit A. ve Kadir İ, Kocaeli Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralılardan Kurmaz, Seka Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Kocaeli'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
        MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda...
        MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda...
        İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerindeki borçlarını kapatıyorlar
        İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerindeki borçlarını kapatıyorlar
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de hastane açılış töreninde konuştu:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kocaeli'de hastane açılış töreninde konuştu:
        Kocaeli'de, kafede silahlı kavgada ölen 2 kardeş toprağa verildi
        Kocaeli'de, kafede silahlı kavgada ölen 2 kardeş toprağa verildi