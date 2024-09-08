Kocaeli'de belediye otobüslerine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan Kurmaz, Seka Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü ile araçta bulunan Abdullah Kurmaz, Bayram Yiğit A. ve Kadir İ, Kocaeli Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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