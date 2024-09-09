Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, bugün ülkenin her bir yanında olduğu gibi Kocaeli'de de 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinci, coşkusu ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Bilgi ve teknoloji çağında, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için eğitimli ve nitelikli insan gücünün öneminin daha da arttığını, eğitimin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurgulayan Vali Aktaş, şunları kaydetti:

"Okul çağına gelen her bir evladımızın eğitim-öğretime erişimini sağlamak, kaliteli bir şekilde eğitimini verip, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat verecek ortamları hazırlamak başta bizler olmak üzere, hepimizin görevidir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğu ilim, irfan yuvası olan okullarımızda geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, evrensel, milli ve manevi değerlere bağlı, teknoloji ve bilimsel gelişmelere ayak uydurabilen, topluma ve çevreye duyarlı, sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, çevresiyle sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen sosyal bireyler olarak yetiştirmek en büyük gayemizdir."