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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:34
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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
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        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aktaş, mesajında, bugün ülkenin her bir yanında olduğu gibi Kocaeli'de de 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlamanın sevinci, coşkusu ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

        Bilgi ve teknoloji çağında, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için eğitimli ve nitelikli insan gücünün öneminin daha da arttığını, eğitimin her zamankinden daha fazla önem kazandığını vurgulayan Vali Aktaş, şunları kaydetti:

        "Okul çağına gelen her bir evladımızın eğitim-öğretime erişimini sağlamak, kaliteli bir şekilde eğitimini verip, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesine fırsat verecek ortamları hazırlamak başta bizler olmak üzere, hepimizin görevidir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bilginin en yenilmez kuvvet, emeğin en yüce değer, eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğu ilim, irfan yuvası olan okullarımızda geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, evrensel, milli ve manevi değerlere bağlı, teknoloji ve bilimsel gelişmelere ayak uydurabilen, topluma ve çevreye duyarlı, sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, çevresiyle sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen sosyal bireyler olarak yetiştirmek en büyük gayemizdir."

        Vali Aktaş, kentte 1579 okulda, 433 bin 221 öğrenci ve 29 bin 214 öğretmenin heyecanla eğitim-öğretim yılına başladığına işaret ederek, "20 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bütün eğitim çalışanlarımız adına verimli geçmesini temenni ediyor, İlköğretim Haftası'nı kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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