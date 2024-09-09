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        Karamürsel'de İlköğretim Haftası kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:03
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        Karamürsel'de İlköğretim Haftası kutlandı
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

        Kaymakam İnan ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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