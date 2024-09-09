Karamürsel'de İlköğretim Haftası kutlandı

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra Bekir İlhami Fatma Nedime Calp İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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