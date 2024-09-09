Kocaeli'de otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Kuzey Marmara Muallimköy Kavşağı'nda S.K. yönetimindeki 34 TDT 23 plakalı taksi, S.T. idaresindeki 35 VVM 40 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada taksi sürücüsü S.K. ile araçtaki yolcu yaralandı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.