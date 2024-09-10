Kocaeli'de 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de bir depoda 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 700 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
Kocaeli'de bir depoda 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 700 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.
Aramada, 1 milyon 500 bin boş makaron ve 700 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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