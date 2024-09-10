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        Kocaeli'de 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de bir depoda 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 700 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:21
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        Kocaeli'de 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'de bir depoda 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 700 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

        Aramada, 1 milyon 500 bin boş makaron ve 700 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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