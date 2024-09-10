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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:53
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 41 AU 325 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan A'ya (13) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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